La morte di Khamenei rimette i tg al centro

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Tg e all news)

Più di 20 milioni di italiani hanno seguito sabato le varie dirette di tg e contenitori d’informazione sulla situazione iraniana che hanno sconvolto i palinsesti di tutte le reti. A cominciare dal Tg1 la cui edizione straordinaria delle 8.15 di mattina andata in onda sull’onda delle notizie provenienti dal Medio Oriente ha siglato una media del 27% di share con punte del 30%. Ottimi riscontri anche per il Tg5 mattina con una media del 18% e punte del 20% e dello Speciale del Tg3 delle 12.30 che ha toccato l’8%.

Buone le performance pomeridiane del Tg4 che ha imbastito uno Speciale di oltre 4 ore con una media del 5% e picchi del 6%. Altrettanto bene il Tg2 che negli Speciali delle 9.25, delle 11.30, delle 15.30 e delle 18 ha tenuto medie vicine al 5% con curve anche al 6%. Contro il blocco Sanremo, che in quella fascia era sopra il 65% con l’attesa serata finale, si son comunque difesi “Zona Bianca” in prime time su Rete 4 e il “Tg2 Post” in access prime time su Rai 2, entrambi con punte del 3%. Ottime anche le all news: Rainews24 in simulcast su Rai 1 dalle 4 alle 7 ha segnato il 16% di share.