Battiato, Cocciante e non solo: Rai 1 a tutto volume

Il Festival di Sanremo si è concluso ma la grande musica in prima serata sui canali Rai è tutt’altro che finita. La tv di Stato ha, infatti, deciso di prolungare l’eco sanremese per tutto il mese di marzo, con un calendario ricco di appuntamenti dedicati al racconto del canto italiano in tutte le sue declinazioni. Attesissimo ieri sera, nel day after del Festival, l’omaggio a uno dei maestri più originali della canzone italiana; Franco Battiato. Il lungo viaggio titolo del film, diretto da Renato De Maria, arrivato alla vigilia del quinto anniversario del grande cantautore siciliano che cadrà fra poco più di due mesi, a metà maggio.

La settimana al via oggi riserverà poi un altro tributo di alto profilo a un’altra leggenda. Domani, in seconda serata, Rai 2 proporrà Ci vediamo da Lucio, una puntata speciale registrata nella casa di Lucio Dalla a Bologna. Il programma - che prende le mosse dalla rassegna CIAO - celebrerà l’eredità del grande cantautore emiliano attraverso racconti, musica e premi dedicati ai protagonisti della scena contemporanea. Ma non è finita nemmeno qui. Mercoledì 4 marzo, infatti, per celebrare gli 80 anni recentemente compiuti dal cantautore nato in Vietnam, Rai 1 propone il docufilm Il mio nome è Riccardo Cocciante, diretto da Stefano Salvati e dal giorno successivo disponibile anche su RaiPlay. Sabato 7 e 14 marzo vedremo quindi tornare Carlo Conti al timone del prime time della rete ammiraglia con Sanremo Top, lo storico approfondimento post-Festival che riproporrà i brani e i protagonisti della kermesse, analizzando il gradimento, le classifiche e le performance sulle note dei brani che hanno segnato questa edizione.