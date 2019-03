I Boeing 737 Max 8 e 9 a terra anche negli Usa. Il presidente americano Donald Trump si allinea alle posizioni di molti altri Paesi nel mondo, sconvolti dal disastro dell'Ethiopian Airlines della scorsa domenica ad Addis Abeba (157 morti, 8 italiani) causato da un problema nel software in dotazione a questi ultimissimi e iper-tecnologici modelli.











Mentre l'azienda sta crollando in Borsa, si susseguono nuove inquietanti segnalazioni di malfunzionamento, tutte anonime, contenute nel database della Nasa. "In almeno due casi - riporta il Messaggero - il pilota automatico del Boeing sotto accusa avrebbe dato problemi iniziando a far perdere rapidamente quota al velivolo, tanto da obbligare i piloti a disinnescarlo". Il giornale inglese The Independent ha riportato anche l'audio di un pilota registrato dalla scatola nera di un Boeing in crisi: "Non cadere! Non cadere!", prima di disinnescare il pilota automatico e far tornare in asse il velivolo. "In un altro caso segnalato, il copilota ha riferito che, appena inserito l'autopilota, il muso dell' aereo si è rivolto all'ingiù e ha iniziato a perdere quota per 400-500 metri al minuto".