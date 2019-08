Dopo la formazione del governo giallorosso, Jean-Claude Juncker può cantare vittoria. Proprio lui, presidente della Commissione Europea uscente aveva scommesso mesi fa con i suoi più stretti collaboratori. Al centro del "gioco", il premier Giuseppe Conte e "l'operazione-Tsipras". Juncker aveva promesso di trasformare il leader di un esecutivo populista in un capo di governo moderato e dialogante. Convertire il "burattino" - come lo descrive La Stampa - di Matteo Salvini in fedele alleato di una forza politica tradizionale come il Pd.

Conte sarebbe stato manipolato in occasione delle trattative, andate a buon fine, per evitare le due procedure sul debito italiano. La riprova è stata la nomina di Ursula von der Leyen. Ma niente si fa per niente. Ora l'Ue sta già lavorando affinché i 14 eurodeputati del Movimento entrino in uno dei gruppi tradizionali. Non solo, Juncker, dopo aver tentato invano di telefonare a Conte ha optato per un semplice sms: "Il presidente ha contattato il primo ministro Conte per mandargli le sue più calorose congratulazioni - ha detto durante il briefing con la stampa a Bruxelles la portavoce capo della Commissione Mina Andreeva - e augurargli il meglio per la formazione del nuovo governo, sottolineando il ruolo importante che l'Italia svolge nella famiglia europea e anche nel progetto europeo".