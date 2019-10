Carola Rackete a Berlino: la comandante presente alla protesta per il clima di Extinction Rebellion

Carola Rackete sempre più come Greta Thunberg. La capitana della Sea Watch ha infatti aderito alla protesta per il clima di Extinction Rebellion, il movimento ambientalista radicale vicino ai centri sociali, che ha indetto - come riporta l'Agi - una settimana di protesta in tutto il mondo per sensibilizzare l'opinione pubblica sui cambiamenti climatici. "Il governo tedesco non sta facendo nulla. Bisogna passare all'azione, non c'è tempo da perdere".

La Cancelliera Angela Merkel ha espresso la sua ammirazione per l'attivista svedese. Di diverso parere il ministro, Helge Braun che ha avvertito di non essere tollerante nei confronti di "attacchi" a rischio per il traffico nella capitale.