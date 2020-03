Coronavirus, Meloni e lo "schifoso sciacallaggio" francese: la pizza italiana infetta

03 marzo 2020 a

Il pizzaiolo italiano inforna la pizza "corona" - che "farà il giro del mondo" - con tanto di sputo sopra la mozzarella. E' "il video 'satirico' disgustoso mandato in onda dalla famosa TV francese Canal+", denuncia Giorgia Meloni con un post pubblicato sul suo profilo Twitter dove mostra anche il filmato dello "schifoso sciacallaggio". Così i francesi vogliono "insinuare che i prodotti Made in Italy sono contaminati da coronavirus", sbotta la leader di Fratelli d'Italia. "Disprezzo per gli autori di questa immondizia anti italiana". Quindi, si chiede la Meloni, "il governo Pd-Movimento 5 Stelle avrà la decenza di far sentire il proprio sdegno?".