Leonardo Tarantino, il leghista risponde ai francesi: "La Pizza Notre Dame! Tiè"

Alla pizza al coronavirus - che la tv francese Canal Plus ha dedicato al nostro Paese, salvo poi ritirare il video incriminato sull' onda delle proteste e delle polemiche - il deputato leghista Leonardo Tarantino ha risposto con la pizza Notre Dame. Ovvero un impasto bruciato per ricordare il rogo nella cattedrale francese del 15 aprile 2019, quando un incendio causò il collasso del tetto e della guglia. Sul proprio profilo Facebook, Tarantino ha caricato la foto con una semplice didascalia: «Pizza NotreDame! Tiè!!». Immancabili, anche in questo caso, le polemiche sui social per l' iniziativa dell' esponente del Carroccio, già sindaco di Samarate (Va) dal 2010 al 2018.