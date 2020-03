Coronavirus, l'Oms avverte: "Bisogna applicare le tre T per bloccare davvero il contagio"

16 marzo 2020 a

"Il nostro messaggio chiave è: test, test, test", su ogni caso sospetto di coronavirus. È il consiglio che arriva dall'Oms dopo il briefing giornaliero. "Questa è la crisi sanitaria che segna la nostra epoca. I prossimi giorni, settimane e mesi saranno un test per la nostra risolutezza e la nostra fiducia nella scienza - ha aggiunto - e un test per la solidarietà. Crisi come questa tirano fuori il meglio e il peggio dell'umanità".

Il direttore dell'Oms ha anche detto che "questa è una malattia grave. Anche se le prove che abbiamo suggeriscono che gli over 60 sono a maggior rischio, sono morti anche giovani, compresi i bambini". Insomma in pratica l'organizzazione mondiale della sanità avverte che la chiusura, il cosiddetto lockdown, non serve se non sarà tracciata digitalmente la catena trasmissiva, testata con tamponi mirati e trattata con soluzioni tecnologiche avanzate i pazienti ” (Trace, Test & Treat).