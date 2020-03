Europa, "zona rossa". Il piano della Von der Leyen: chiudere i confini esterni

17 marzo 2020 a

Il piano del del presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, per l'emergenza coronavirus, è quello di dichiarare tutta l'Europa zona rossa. Lo scrive oggi il Corriere della sera. La tedesca Ursula von der Leyen, ha annunciato di aver proposto ai 27 capi di Stato e di governo Ue "restrizioni ai viaggi non necessari verso l' Unione europea per 30 giorni, che possono essere prorogati se necessario". Le esenzioni citate dalla presidente della Commissione Ue riguardano - oltre ai cittadini comunitari e altri europei con i loro familiari - le persone di altri Stati da tempo residenti in Europa, diplomatici, medici e ricercatori impegnati nella battaglia contro il coronavirus.

È stata anche concordata l' utilità di organizzare acquisti congiunti di macchine per la ventilazione polmonare e altri prodotti sanitari in modo da poterli destinare agli Stati membri più in difficoltà con il Covid-19 (come è l' Italia) e frenare eccessivi rialzi dei prezzi o altri effetti negativi.