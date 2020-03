Coronavirus, il grafico sulla scala dei decessi in Europa: situazione fuori controllo, la diffusione è esponenziale

21 marzo 2020 a

a

a

La curva dei decessi è fuori controllo in Europa. L’Italia apre le file con i suoi 4032 morti a fronte di quasi 50mila contagiati, ma anche gli altri Paesi stanno vivendo la stessa crescita esponenziale, anzi alcuni sembrano più in difficoltà dell’Italia nel reagire nella maniera corretta. Un esperto francese, Nicolas Meilhan, ha commentato il grafico che riporta la scala dei decessi avvenuti a causa del coronavirus: “Nessun Paese europeo è ancora riuscito a contenere la diffusione esponenziale, mentre la maggior parte dei Paesi asiatici lo fanno”. Ed effettivamente dei 300mila casi globali di Covid-19, la maggior parte è attualmente attiva in Europa, mentre dall’Asia arriva l’esempio più virtuoso nel contrasto al virus: è quello della Corea del Sud, che tre settimane fa era seconda al mondo per contagi (5mila), mentre adesso ha solo 8799 casi e di conseguenza è riuscita a contenere i decessi (102). Alla luce dei dati ufficiali sulle vittime del coronavirus, si rafforza quindi la tesi secondo cui l’Europa non starebbe ancora adottando tutte le misure necessarie per ostacolare la diffusione del Covid-19.