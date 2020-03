Principe Filippo morto? La smentita della Royal Family, ma qualcosa non torna: le voci sulla Regina Elisabetta

26 marzo 2020 a

La notizia continua ad essere rilanciata dai tabloid britannici. Una notizia non confermata, anzi smentita, ma che continua a fare moltissimo rumore: il principe Filippo, marito della Regina Elisabetta, potrebbe essere morto a 98 anni. L'uomo, Duca di Edimburgo e già Principe di Grecia e Danimarca, secondo alcuni tabloid sarebbe deceduto per il coronavirus, ma la Famiglia Reale non vorrebbe dare la notizia per non generare ulteriore panico nella popolazione, in questo momento di reclusione forzata. Gli stessi tabloid, ora, doverosamente danno conto della smentita della stessa Royal Family.

"Il Principe Filippo è morto ma non si può dire". Regina Elisabetta, voci devastanti: censura da coronavirus?

Eppure le indiscrezioni continuano a circolare. In particolare, gli esperti di vicende reali continuano a cavalcare la non-notizia. La ragione? Il fatto che la Regina Elisabetta, da giorni, ha annunciato un discorso alla nazione, che però continua a non arrivare, a non essere pronunciato (magari ritardato anche dall'ultimo guaio in famiglia, la positività di Carlo d'Inghilterra al Covid-19). Tesi, quella del discorso della Regina, che però perplime: tale discorso potrebbe essere dovuto semplicemente alla situazione straordinaria, e non alla dipartita del marito.