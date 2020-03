Coronavirus, la fuga da laboratorio? Un errore umano, la tesi degli esperti: "Bassi livelli di biosicurezza"

27 marzo 2020 a

Il Tgr Leonardo non ha poi tutti i torti. A rivedere la tesi del coronavirus uscito da un laboratorio è il Bulletin of Atomic Scientists americano che rilancia la necessità di indagare sull'origine dell'attuale pandemia. Secondo quanto riporta il Bulletin e, successivamente il Fatto Quotidiano, gli esperti concordano sul fatto che SarsCov2 non sia stato manipolato in laboratorio con lo scopo di creare un'arma biologica, ma non escludono la fuoriuscita accidentale.

Il motivo? I centri di Wuhan hanno il livello di biosicurezza che "fornisce solo una minima protezione contro eventuali infezioni del personale". Parola del Bulletin. A fargli eco Richard Ebright, esperto di biosicurezza della Routger University's Waksman Institute of Microbiology. Anche lui della stessa idea: il Centre for Disease Control e il Wuhan Institute of Virology non hanno livelli adeguati a quelli dei rischi che questi esperimenti con tali patogeni rappresentano per l'uomo. Insomma, nessuno ora come ora si sente di escludere l'ipotesi.