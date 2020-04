Der Spiegel contro Angela Merkel: "No all'Italia sugli eurobond gretto e vigliacco"

08 aprile 2020 a

C'è un tedesco che ragiona. E a sorprendere ancor di più è il fatto che si tratta di Steffen Klusmann, direttore del Der Spiegel che tante volte ha sfregiato e cosparso di fango l'Italia. Il punto è che il direttore ha preso posizione in un editoriale pubblicato online, dal titolo: "Il rifiuto tedesco degli eurobond è non solidale, gretto e vigliacco". Piuttosto clamoroso. Il contesto ovviamente è quello degli aiuti negati per la gestione dell'emergenza coronavirus. Un editoriale pubblicato anche nella versione online in italiano. "Invece di dire onestamente ai tedeschi che non esistono alternative agli eurobond in una crisi come questa - prosegue Klusmann -, il governo Merkel insinua che ci sia qualcosa di marcio". Ossia "che in fin dei conti sarebbero i laboriosi contribuenti tedeschi a dover pagare, in quanto gli italiani non sarebbero mai stati capaci di gestire il denaro". Per una volta, giù il cappello davanti a quelli di Der Spiegel.

