Sondaggio di Renato Mannheimer per Quarta Repubblica: il 70 per cento degli italiani convinto che la Germania ci strangola

Italiani stanchi dell'Unione europea. Anche i sondaggi bocciano la gestione del coronavirus di Ursula von der Leyen e compagnia bella. Secondo i dati forniti da Renato Mannheimer per la trasmissione Quarta Repubblica, il 70 per cento degli italiani crede che i falchi tedeschi vogliano strangolare l'Italia a fronte di un risicato 16 per cento che crede ancora al buonismo di Angela Merkel. Il motivo di questa poca fiducia è l'ennesima porta in faccia che il nostro Paese si è visto chiudere: gli Eurobond.

Misura in grado di pompare liquidità nelle casse dei paesi martoriati dall'emergenza Covid-19. A ridosso della riunione dell'Eurogruppo, la Germania è convinta che per affrontare la pandemia bisogna sospendere il Patto di Stabilità, far fronte al tanto controverso Mes e creare un fondo di tutela per la disoccupazione attraverso il meccanismo della riassicurazione, il progetto Sure. Eppure, come già precisato dai leader dell'opposizione come Giorgia Meloni, si tratta di provvedimenti vincolanti che metteranno ko l'Italia.

