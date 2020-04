Coronavirus, Donald Trump licenzia l'infettivologo della Casa Bianca, Anthony Fauci su Twitter: è polemica

13 aprile 2020 a

Donald Trump finisce ancora una volta nella bufera. Questa volta il presidente americano se la prende con l'infettivologo Anthony Fauci, l'esperto Usa che affianca la Casa Bianca nella battaglia contro il Covid-19, Il tycoon ha rilanciato un cinguettio Twitter di Lorraine DeAnna, ex candidata repubblicana alla Camera, che scrive: "Fauci ora afferma che se Trump avesse ascoltato prima gli esperti avrebbe potuto salvare più vite" con l'aggiunta di un hashtag: "Time to #FireFauci", cioè "è tempo di licenziare Fauci", Il motivo lo spiega la stessa DeAnna che nel suo post prosegue: "Fauci il 29 febbraio diceva che non c'era nulla da temere e che il virus non rappresentava una minaccia". Insomma, tutto chiaro: Trump non vuole vedersi puntare il dito contro su un'epidemia incontrollabile. "Fake News", rilancia per l'appunto su Twitter il presidente, rivendicando una volta per tutte di avere tempestivamente vietato gli ingressi in Usa dalla Cina allo scoppio della pandemia.

