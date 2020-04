Coronavirus, quasi due milioni di casi nel mondo. In Russia è boom di contagi

14 aprile 2020 a

La pandemia di coronavirus ha ucciso oltre 120.000 persone in tutto il mondo, tra cui quasi il 70% in Europa, secondo un rapporto elaborato questa mattina dall'Agenzia France. Gli Stati Uniti sono il paese con il maggior numero di morti (23.649), davanti a Italia (20.465), Spagna (18.056) e Francia (14.967). Gli Stati Uniti sono il paese in cui la pandemia sta progredendo più rapidamente. Ieri hanno riportato ieri altri 1.509 morti in 24 ore. Lo stato di New York ha superato le 10.000 vittime per Covid-19.

Coronavirus, lezioni firmate Vladimir Putin: soldi a chi non lavora? Come funziona in Russia

Anche in Russia è boom di casi. Aumentati di 2.774 unità nelle ultime 24 ore i contagi, arrivando a toccare quota 21.102. È il dato più consistente da quando sono iniziate le rilevazioni, peraltro in continuo aumento. I morti ufficiali, nello stesso lasso di tempo, sono stati 22 - in totale dunque sono 170. Altri 1.489 casi di coronavirus sono stati poi confermati a Mosca, toccando quota 13.002. Lo fa sapere la task force nazionale contro l'epidemia, citata dalla Tass. Circa 21.000 letti d'ospedale per pazienti affetti da coronavirus saranno allestiti a Mosca nei prossimi 10 giorni. Un bel guaio per Vladimir Putin che all'inizio della crisi aveva sottovalutato la pericolosità del virus.

