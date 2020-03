Vladimir Putin mostra i muscoli al coronavirus: disinfestazioni di massa a Mosca, immagini impressionanti

31 marzo 2020 a

Forse, Giuseppe Conte dovrebbe prendere qualche "lezione" da Vladimir Putin. Certo, lo zar potete criticarlo quanto volete, avrà sicuramente le sue colpe. Eppure, quando c'è da gestire un'emergenza come il coronavirus, sa come fare. Sa mostrare i muscoli, far rispettare le regole e mettere in campo uno spaventoso dispiegamento di forze. Lo dimostra, per esempio, questo video trasmesso dalla rete russa M24, in cui vengono mostrate le immagini delle disinfestazioni di massa che sono in corso a Mosca. Un vero e proprio esercito di camion che tirano a lucido ogni singola strada, pulizie su ogni superficie, spazzole, spugne e chi più ne ha più ne metta. Voi in Italia avete visto qualcosa del genere?