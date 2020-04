Coronavirus, Vladimir Putin: "In Russia stipendio assicurato a chi non lavora"

03 aprile 2020 a

Pugno di ferro e cordoni della borsa allentati. Lezioni sulla gestione dell'emergenza coronavirus firmate Vladimir Putin. Anche la Russia, infatti, deve fare i conti con la pandemia. E dopo un primo lockdown a breve termine, ecco che lo "zar" sposta l'asticella un poco più in là, almeno per quel che riguarda il mondo del lavoro: il presidente Putin ha infatti annunciato che la sospensione delle attività non essenziali in Russia proseguirà fino al termine del mese. Ma non è tutto: "Lo stipendio sarà garantito e corrisposto anche a chi non lavorerà", ha affermato. Insomma, laddove l'Italia non può arrivare ci arriva la Russia di Putin.

