Mes, il tg della tv di Stato in Germania mente e attacca l'Italia: "Rifiutano i soldi per il coronavirus"

15 aprile 2020 a

a

a

Altro attacco all'Italia. La Germania non si smentisce mai, neppure dopo lo scivolone di Die Welt, dove si affermava che il nostro Paese doveva essere controllato, perché "la mafia aspetta i soldi da Bruxelles". Questa volta a insultarci ci ha pensato il Tagesschau, il telegiornale dell'Ard, il primo canale pubblico tedesco, nonché il più seguito. Qui ai telespettatori è arrivato il messaggio che l'Italia ha rifiutato i 39 miliardi dell'Ue per far fronte al coronavirus. Il riferimento è al tanto controverso Mes.

"Gli italiani vanno controllati. Niente aiuti, i soldi vanno alla mafia". Schifo tedesco: un'altra pioggia di insulti

La tesi sostenuta dai tedeschi è che Roma non ha bisogno degli aiuti. Come sottolinea il quotidiano Italia Oggi, lo speaker del telegiornale ha precisato che, se l'Italia ha rifiutato i soldi di Bruxelles, la colpa è del Movimento 5 Stelle. Trattandosi però di un tg che dura circa una quindicina di minuti, le notizie sono stringate. Impossibile, quindi, spiegare ai tedeschi la complessità dello scontro che si sta consumando nel governo italiano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.