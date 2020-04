Coronavirus, Angela Merkel e i dubbi sulla genesi: "La Cina deve fare chiarezza". Il mercato di Wuhan non c'entra?

20 aprile 2020 a

a

a

Anche Angela Merkel si schiera tra le fila di chi sospetta di Pechino per quel che riguarda le origini del coronavirus. "Più la Cina rende conto in modo trasparente della genesi del virus - ha dichiarato in conferenza stampa la cancelliera tedesca - meglio sarà per tutti sul pianeta" allo scopo di "trarne degli insegnamenti". In poche parole anche la Germania teme che la pandemia coronavirus possa non aver avuto origine nel mercato di Wuhan. La parola "genesi", infatti, parla chiarissimo Un annuncio, questo, arrivato dopo l'avvertimento ai tedeschi di "non lasciarsi cullare da un falso senso di sicurezza dettato dai primi passi per fare ripartire la vita pubblica". Nonostante le buone notizie, la cancelliera non nasconde una certa preoccupazione, perché lo "spazio di manovra" per tornare alla normalità è ancora poco. E così sembra che i dubbi sul virus creato in laboratorio si stiano insinuando anche nella patria degli scettici.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.