Coronavirus, il direttore generale dell'Oms: "Resterà con noi a lungo, per la fase 2 non c'è un modello unico"

22 aprile 2020

“Il mondo non tornerà com’era prima. Abbiamo molta strada da fare, è chiaro che il coronavirus resterà con noi a lungo”. Così ha parlato Tedros Ghebreyesus in conferenza stampa a Ginevera. “Non ci sono dubbi - ha aggiunto il direttore generale dell’Oms - che il lockdown e le misure di isolamento sociale hanno contribuito a contenere il contagio. Ma il virus rimane estremamente pericoloso e la maggioranza della popolazione resta suscettibile al contagio. Non è il momento di abbassare la guardia perché è alto il rischio di una ripresa della diffusione del Covid-19”. Per quanto riguarda la fase 2, l’Oms ha ben chiaro in mente che il mondo dovrà adattarsi ad una “nuova normalità”: per la ripresa non esiste però un approccio uguale per tutti. “Non possiamo dire quali misure possono essere rimosse e dove - ha chiarito l’Organizzazione mondiale della sanità - devono essere i Paesi a livello locale a valutare i numerosi fattori, a considerare dove il virus è sotto controllo e poi a decidere”.

