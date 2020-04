Angela Merkel al Bundestag: "Più aiuti e contributi al bilancio europeo. No alla mutualizzazione del debito"

23 aprile 2020 a

A poche ore dal via al Consiglio europeo, da Angela Merkel una sorta di mano tesa all'Italia e ai Paesi europei che invocano misure differenti e più significative per contrastare l'emergenza coronavirus. Una mano tesa che, ovviamente, si guarda con grande sospetto. La cancelliera del rigore, parlando al Bundestag, ha affermato: "Una cosa è chiara, dovremo essere pronti a dare contributi chiaramente più alti per il bilancio europeo". Dunque, nel corso della dichiarazione di governo, la Merkel ha aggiunto: "Questa non è la fase finale della pandemia. Dovremo affrontare ancora a lungo questo virus e le restrizioni della vita pubblica. Si tratta di una sfida alla democrazia" perché "limita i nostri diritti umani" ha continuato, aggiungendo che la decisione prese in proposito "non sono state facili da prendere ma necessarie". La Merkel ha comunque aggiunto che per la mutualizzazione del debito, ossia per gli eurobond, "dovremmo modificare i trattati". Insomma, quel tipo di soluzione pare esclusa a priori. Si diceva, mano tesa?

