Coronavirus, Boris Johnson sta ancora male: la voce da Downing Street, ipotesi di cambio-premier in corsa

Il peggio dovrebbe essere passato per Boris Johnson, che sta affrontando il processo di guarigione dopo aver passato tre notti difficili in terapia intensiva a causa del coronavirus. Il primo ministro ha lasciato l’ospedale da giorni, ma i medici ancora non gli hanno permesso di tornare a lavoro a tempo pieno. Per questo motivo, stando alle indiscrezioni di Dagospia, da Downing Street filtrano voci secondo cui Johnson sta ancora male, proprio mentre l’economia britannica arranca. E così si starebbe valutando l’ipotesi di un cambio in corsa alla guida del Paese: se BoJo non dovesse rimettersi in sesto in tempi rapidi, il partito conservatore potrebbe premere il grilletto e intanto si starebbe preparando all'eventualità con un “casting” di un nuovo primo ministro: i Tories non si fidano infatti di Dominic Raab, il ministro degli esteri chiamato a fare da reggente al governo.

