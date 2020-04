Kim Jong-un, "ecco la foto del cadavere": la fotografia rilanciata dal network di televisioni di Hong Kong

26 aprile 2020 a

Ora spunta anche la fotografia. Uno scatto che non trova conferme ufficiali e troppo poco nitido per essere bollato come veritiero. Ma, ovviamente, ha fatto il giro del mondo in pochi minuti. Nella fotografia, ecco quello che sarebbe il cadavere di Kim Jong-un, il dittatore della Corea del Nord scomparso da giorni e che secondo diverse fonti sarebbe morto in segutio ad un attacco cardiaco. Sulla vicenda regna il caos totale: c'è chi sostiene che sia morto, chi in stato vegetativo irreversibile e chi, al contrario, che si sia già ripreso. Tant'è, nel frattempo ecco la foto che potete vedere qui sotto, rilancata da un network di televisioni di Hong Kong: un'immagine che ritrarrebbe il dittatore seeso e coperto da un drappo rosso, gli occhi chiusi e appoggiato a un cuscino. Insomma morto, senza vita. Una foto che altro non fa che acuire il mistero.

