Kim Jong-un scomparso? Parla la fonte cinese: "Sparito perché c'era un sospetto Covid-19 tra uno degli uomini della sua scorta personale"

Il mistero sulle vere condizioni di salute del leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, si infittisce sempre di più. L'edizione in lingua inglese del giornale sudcoreano JoongAng Ilbo cita una fonte in Cina esperta di questioni nordcoreane secondo la quale il dittatore non si sarebbe fatto vedere il 15 aprile alla cerimonia in ricordo della nascita del nonno Kim Il Sung, perché "c'era un sospetto Covid-19 tra uno degli uomini della sua scorta personale". Insomma, Kim sarebbe stato alla larga dall'evento "perché c'era un problema con il Comando della Guardia Suprema incaricata della sicurezza del leader nordcoreano".

Il Re Sole di Pyongyang o "l'uomo dei cinesi". Morto Kim? Brutale sfida per la successione, sorella fatta fuori

Notizie che si sovrappongono e che spesso si smentiscono l'una con l'altra: per alcuni infatti Kim sarebbe già morto, per altri è invece vivissimo. L'ultima indiscrezione cita un messaggio del dittatore agli operai impegnati nella realizzazione del resort Wonsan-Kalma. Secondo l'agenzia sudcoreana Yonhap, Kim "ha inviato i suoi apprezzamenti ai lavoratori che si sono dedicati alla realizzazione del resort turistico di Wonsan-Kalma". La verità, dunque, sembra essere ancora lontana.

