Kim Jong-un, per il sinologo Francesco Sisci: "Il dittatore è clinicamente morto, annuncio dopo la successione"

28 aprile 2020

Kim Jong-un dovrebbe essere "clinicamente morto" e l'annuncio ufficiale del suo decesso potrebbe arrivare una volta conclusa la lotta di successione. Lo dice all'Adnkronos, il sinologo Francesco Sisci, professore di Relazioni internazionale all'Università di Pechino. Lotta di successione in cui al momento i due aspiranti candidati a prendere il posto del 36enne Kim sarebbero la sorella, Kim Yo-Jong, che avrebbe poco più di 30 anni e che è stata inserito nel Politburo del Comitato centrale del Partito dei lavoratori nordcoreano, e lo zio Kim Pyong, fratellastro del padre di Kim. "Il suo problema - osserva Sisci - è che è stato fuori dal paese per 40 anni e anche se sulla carta è più 'titolato' è fuori dai giochi, mentre Kim Yo-Jong ha avuto le mani dentro l’apparato per dieci anni". Fra questi due, "potrebbe emergere una terza possibilità".

