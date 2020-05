Kim Jong-un, gli 007 di Taiwan: "Gravemente malato. Informazioni precise ma solo a porte chiuse"

01 maggio 2020 a

Prosegue il giallo sulla morte del leader della Corea del Nord, Kim Jong-un. In tanti si chiedono se il dittatore, dopo la delicata operazione chirurgica, sia deceduto o no. A rivelare qualche indiscrezione sul mistero è o Chiu Kuo-cheng, direttore dell'intelligence di Taiwan. L'uomo in Parlamento ha riferito che Kim "è malato" e alla domanda di un parlamentare se il dittatore fosse ancora vivo, Chiu ha replicato con un sorriso. Insomma, tutto farebbe pensare che Kim sia morto.

Non solo, perché il direttore dell'intelligence ha anche detto di avere "informazioni importanti", ma di poterle riferire a porte chiuse dato che una discussione pubblica avrebbe compromesso la fonte. Il capo dell'intelligence ha anche rilevato che, secondo i risultati emersi dagli studi fatti dal Nsb sul Paese comunista, potrebbe esserci un breve periodo di integrazione e di lotta. Forse dovuti anche a una conplessa successione alla guida del Nord Corea.

