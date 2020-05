Kim Jong-un ricompare in pubblico dopo 3 settimane. Con la sorella, gonfio e sofferente: nuove voci

02 maggio 2020 a

Riappare in pubblico Kim Yong Un, dopo tre settimane di "sparizione" e speculazioni su malattia o morte. Il dittatore della Nord Corea, come testimoniano le immagini dell'agenzia di stampa Kcna di Pyongyang riprese immediatamente dalla vicina Corea del Sud e poi dal resto del mondo, ha inaugurato una fabbrica di fertilizzanti a Sunchon, vicino alla capitale Pyongyang, con dignitari e sua sorella e consigliera Kim Yo-jong (che nel caso di decesso del leader 35enne era indicata come favorita per la successione).

Le speculazioni sulla salute di Kim Jong-Un erano partite il 21 aprile dal Daily Nk, un media online gestito principalmente da disertori della Corea del Nord. Citando fonti non identificate all'interno del Paese, aveva affermato che Kim era in uno stato preoccupante, oltre a soffrire di tabagismo, obesità e superlavoro. Il canale americano della Cnn aveva quindi riferito che gli Stati Uniti "stavano monitorando informazioni" secondo le quali il leader nordcoreano fosse in pericolo di morte dopo un'operazione chirurgica. Non era mancata nemmeno la teoria del contagio da coronavirus, con un caso sospetto nella sua scorta.

Kim in volto appare decisamente gonfio e sofferente, e il silenzio di tre settimane da parte delle autorità del regime comunista confermebbe comunque lo stato di salute non rassicurante di Kim. La presenza stessa della sorella-consigliera Yo-jong accanto a lui potrebbe essere un segnale altrettanto inquietante.



