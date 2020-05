Recovery Fund, il consigliere di Angela Merkel: "Italia abbassi il debito pubblico"

24 maggio 2020 a

Anche il Recovery Fund, tanto auspicato da Giuseppe Conte, sarà una sola. A dirlo chiaro e tondo è Lars Feld, consigliere di niente di meno di Angela Merkel che sulla questione si pronuncia così: "Il Fondo è temporaneo. Emetterà bond, ma non avranno una durata maggiore di dieci anni. Non bisogna dimenticarsi che andranno fatti dei compromessi con gli altri Stati membri. E l'Austria, l'Olanda, la Svezia e la Danimarca faranno in modo che si tratti di un'iniziativa temporanea. Inoltre sarà innestata nel sistema dei fondi strutturali". E ancora, in un'intervista con Repubblica: "Non sono eurobond ma garanzie degli Stati".

"Nasce il super Stato franco-tedesco". Meloni svela il furto di Merkel e Macron: così l'Italia è ancora più schiava

Poi l'ammissione nero su bianco, quella che il nostro Paese messo ko dalla crisi coronavirus non voleva sentirsi dire: "Un altro compromesso potrebbe imporre delle condizionalità legate al semestre europeo, cioè che si introducano impegni più chiari per una riduzione del debito pubblico". Altrimenti, secondo Feld, "passiamo da una crisi all'altra e il problema dell'Italia non farà che aumentare". Per Feld il punto è questo: "Non possiamo andare avanti così, senza che in particolare l'Italia abbassi il debito". Insomma, il nostro Paese non si deve fare grandi illusioni.

