Donald Trump, "antifascisti terroristi": guerra su Twitter, spunta anche il "like" della Lega

“Gli Stati Uniti d’America designeranno Antifa come organizzazione terroristica”. Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Secondo il presidente il movimento politico Usa sta fomentando le violenze registrate per la morte di George Floyd. Antifa è l’acronimo di Antifaschistische Aktion, Antifascistische Aktie o Antifascistisk Aktion (rispettivamente in tedesco, olandese e svedese, “azione antifascista”) ed è un collettivo antifascista internazionale di estrema sinistra.

Trump già in passato ha scritto tweet in cui annunciava di dichiarare Antifa "un'organizzazione terroristica". La novità è che a mettere like a questo nuovo cinguettio è anche la Lega di Matteo Salvini. L'hashtag #Antifa è salito cosi al terzo posto fra le tendenze in Italia, fra chi condanna il partito Salvini e chi invece assolve il presidente Usa.

