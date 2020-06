George Floyd, l'agente che lo ha ucciso? Scoperta terrificante su Derek Chauvin: nel suo passato in divisa...

02 giugno 2020 a

a

a

Quello che vedete nella foto segnaletica è Derek Chauvin, il poliziotto che ha barbaramente ucciso, soffocandolo con un ginocchio, l'afroamericano George Floyd lo scorso 26 maggio a Minneapolis. Lui è il poliziotto che con il suo orrore ha dato dato il pretesto per la rivolta popolare, per la vera e propria guerriglia civile che in questo momento sta sconvolgendo gli Stati Uniti, tra morti, feriti, saccheggi e barbarie. Chauvin prima è stato licenziato, quindi arrestato: l'accusa è di omicidio di terzo grado, che può essere paragonata al nostro omicidio colposo. E l'ormai ex poliziotto, 44 anni, non era certo nuovo a violenze in divisa, anche se ovviamente non avevano mai raggiunto tale gravità: si è scoperto infatti che nel corso della sua carriera era stato denunciato già la bellezza di 18 volte per comportamenti violenti.

"Dominata dai bianchi". Hamilton, accuse gravissime sulla F1 dopo la morte di Floyd: "Sono l'unico nero qui"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.