Melania Trump, Donald le ordina. "Sorridi". La sua reazione terrificante davanti ai fotografi, in mondovisione

03 giugno 2020 a

a

a

"Melania, sorridi". E la moglie di Donald Trump risponde alla richiesta del marito, presidente degli Stati Uniti, nella maniera più glaciale possibile. Occhiali scuri e volto tesissimo, la First Lady sembra molto provata dal periodo disastroso del Paese, tra emergenza coronavirus e rivolte per l'uccisione dell'afroamericano George Floyd per mano di un poliziotto bianco.



Donald, come suo solito, fa buon viso a cattivo gioco e si mostra sempre battagliero, con tanto di sorriso sprezzante. Ma Melania non ci riesce e quando è proprio obbligata esibisce una smorfia raggelante a uso fotografi. Dura giusto un secondo, il tempo dei flash, poi il suo volto torna terreo e preoccupato. Inutile dire che il video è già diventato un "meme" virale sui social.

"Quando Trump esorta la polizia a sparare...". George Folyd, la brutale teoria di Edward Luttwak: così funziona negli Usa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.