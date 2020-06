Marta Lucia Micher in topless in videoconferenza: imbarazzo per la senatrice messicana

05 giugno 2020 a

In topless durante una video riunione. È successo a Martha Lucia Micher la 66enne, la senatrice messicana impegnata a discutere della situazione del paese con altri 14 colleghi della Repubblica federale nordamericana. Un inconveniente come ha subito spiegato la diretta interessata. "Si è verificato uno sfortunato incidente durante un incontro virtuale con colleghi sull'attuale situazione economica in Messico e sulle strategie per affrontare la 'nuova normalità' dei prossimi mesi. In una parte della sessione, senza accorgermene e mentre la webcam del mio computer era accesa, mi sono cambiata mostrando il mio petto nudo. Ho continuato a partecipare alla sessione e grazie a una chiamata dei senatori Alejandro Armenta Mier e Ovidio Peralta Suarez, ho capito il mio errore". Una semplice svista dovuta alla poca conoscenza della tecnologia che però sembra esserle costata cara. Almeno dal giudicare dei commenti piombati sotto agli scatti.

