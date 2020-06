Maddie McCann, il presunto omicida potrebbe uscire di prigione domenica: quel sospetto legame con un'altra scomparsa

05 giugno 2020 a

Christian Brueckner, con condanne varie per furto, spaccio di droga, stupro e soprattutto pedofilia, è il principale sospettato dell'omicidio della piccola Madeleine McCann, la bambina inglese di quasi quattro anni svanita nel nulla mentre, una sera di maggio del 2007, mentre dormiva insieme ai fratellini nella sua stanza in un residence in Algarve, nel sud del Portogallo. potrebbe uscire molto presto dal carcere.

Tra l'altro, rivela il Messaggero, si sta indagando per verificare se ci sia un legame tra la scomparsa della piccola Maddie e un'analoga scomparsa nel 2015 di una bambina tedesca di 5 anni della Sassonia Anhalt, Inge. L'indagato però potrebbe essere rilasciato già domenica dall'istituto penitenziario in virtù delle sue battaglie legali dinanzi alla Corte di giustizia federale e alla Corte di giustizia europea.

