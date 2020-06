Coronavirus, le immagini satellitare di Wuhan: ospedali già pieni a ottobre. Altra prova sulle menzogne cinesi?

09 giugno 2020 a

La menzogna cinese rivelata anche dai satelliti. Si parla di coronavirus, di Wuhan, l'epicentro dell'epidemia. Bene, si scopre che le immagini satellitari mostravano come gli ospedali della città fossero presi d'assalto già ad ottobre. Insomma, il Covid-19 presumibilmente circolava in modo massiccio già in quei giorni. La denuncia arriva da uno studio della Harvard Medical School, Boston University of Publich Health e Boston Children's Hospital, che si fonda sull'analisi minuziosa delle immagini satellitari dei parcheggi dei principali ospedali di Wuhan tra gennaio 2018 e aprile 2020, e le tendenze nelle ricerche su Internet. Della ricerca dà conto il britannico The Guardian.

Ma c'è di più. Già da fine agosto 2020 le immagini mostrano un aumento degli accessi negli ospedali, mentre ad ottobre l'affollamento era già fuori controllo, per poi degenerare a dicembre. E solo a dicembre le autorità della Cina hanno rivelato al mondo la pandemia in corso. Uno studio che aggrava la posizione del Dragone, già da tempo sospettato di aver mentito e causato i danni a livello planetario con cui stiamo ancora facendo i conti. Poi, l'elemento relativo alla ricerche online: "diarrea" e "tosse", due dei principali sintomi del coronavirus, hanno registrato un botto già tre settimane prima del picco dei casi confermati a dicembre dalle autorità,

