Coronavirus, l'Oms: "Vaccino efficace? Non è garantito che questo accada", l'avviso ai governi di tutto il mondo

12 giugno 2020 a

a

a

“Speriamo di trovare un vaccino efficace, ma non è garantito che questo accada”. L’Oms mette in guardia il mondo nel consueto briefing sul Covid-19. Con il quale “dobbiamo imparare a convivere”, perché la scienza non è in grado di assicurare una soluzione definitiva, nonostante gli sforzi e i milioni investiti nella ricerca. Un vaccino potrebbe anche non arrivare mai, è uno scenario al quale tutti devono essere preparati: “I governi - ha sottolineato Mike Ryan, capo delle emergenze dell’Oms - devono trovare un equilibrio tra il controllo del virus e le conseguenze sociali ed economiche delle misure”.

Sugli asintomatici hanno sbagliato tutto? Coronavirus, caos e sconcerto: l'ultima piroetta sul contagio

Facile a parole, difficile nei fatti. Ne è consapevole anche l’Organizzazione mondiale della sanità: “È più facile dare queste indicazioni stando qui seduti, più difficile metterle in pratica”. Infine Ryan non ha nascosto la preoccupazione “per molti paesi, ma ci sono modi per evitare nuovi lockdown: si tratta di micro-processi, dell’identificare precisamente tutti i casi, di avere dati dettagliati e sapere dov’è il virus, intervenendo senza coinvolgere l’intera popolazione”. Tutto ciò è ampiamente fattibile, l’Oms non ha dubbi, ma dipende dall’abilità dei singoli governi e dalla “capacità dei sistemi sanitari, che possono riuscire a evitare misure ‘a coperta’, che coinvolgano un intero Paese”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.