Francesca Tuscano morta dopo il vaccino AstraZeneca? Nel mirino c'è Roberto Speranza

I genitori di Francesca Tuscano, morta dopo il vaccino AstraZeneca, non si arrendono. Il 4 dicembre scorso la Procura ha infatti chiesto l'archiviazione dopo oltre quattro e mezzo anni. "Nessun elemento di criticità sanitaria", scrive la pm Arianna Ciavattini a proposito della decesso dell’insegnante genovese 32enne "ragionevolmente da riferirsi a effetti avversi da somministrazione di vaccini anti Covid 19". Eppure su quella morte causata dalla "Vitt", la trombosi cerebrale con crollo delle piastrine scatenata dai vaccini adenovirali, i genitori intendono tirare dritto. E chiamano in causa non chi lavorava all’epoca nell’hub vaccinale dell’Albergo dei Poveri, dove Francesca era andata il 22 marzo 2021, ma anche lo Stato, ovvero il ministero della Salute (all'epoca guidato da Roberto Speranza).

Nel mirino dei genitori della 32enne ci finisce proprio la "catena di comando" che in Italia diede il via libera ad AstraZeneca anche per gli Under 50, a differenza di altri Stati come la vicina Francia, dopo un primo stop in seguito a segnalazioni da diversi paesi d’Europa. Ecco allora che il prossimo 26 febbraio, di fronte alla gip Angela Nutini, si discuterà l’opposizione all’archiviazione presentata dai legali del padre e della madre di Francesca, il civilista Federico Bertorello e il penalista Salvatore Bottiglieri. Nel documento ci sono anche le carte sulla morte della 18enne di Sestri Levante Camilla Canepa, sempre per la Vitt.