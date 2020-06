M5S-Venezuela, il presunto intermediario del consolato: “Notizia già uscita nel 2016, perché rispunta ora”

15 giugno 2020 a

a

a

“È una notizia già uscita nel 2016 ed è completamente falsa”. Lo afferma Giancarlo Di Martino all’Ansa in merito al presunto finanziamento da 3,5 milioni che il Movimento 5 Stelle avrebbe ricevuto nel 2010 dal Venezuela. Proprio il console a Milano è indicato dal quotidiano spagnolo Abc come l’intermediario per la transazione finale a Gianroberto Casaleggio, che sarebbe avvenuta “in modo sicuro e segreto attraverso valigia diplomatica”. Il documento pubblicato da Abc indica il cofondatore del M5S come “promotore di un movimento di sinistra rivoluzionario e anticapitalista nella Repubblica italiana”. Per il console Di Martino è però tutto falso: “Rispunta ora dopo che Nicolas Maduro ha convocato le elezioni e che è stato designato il consiglio da parte del governo e delle opposizioni per indirle. D’ora in avanti ci aspettiamo una caterva di notizie false”. Tra le quali rientrerebbe appunto quella sul M5S, che però il quotidiano spagnolo conferma senza paura.

"Inseguono soldi russi inesistenti, non getto la croce agli altri". M5s e Chavez, Salvini: "Servono riscontri concreti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.