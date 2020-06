Coca-Cola, la ricetta segreta? "Eccola", il chimico smaschera il colosso. Finalmente, tutta la verità

16 giugno 2020 a

a

a

“Certo che possiamo riprodurre l’esatta formula della Coca-Cola”. Parole di Alex Lee, co-fondatore della Ava Winery, i cui chimici assicurano di poter scomporre la Cola al fine di riprodurla in maniera identica in laboratorio. Crolla quindi il mito della ricetta segreta della Coca-Cola, che in realtà non è così segreta: se nessuno la riproduce è perché non vale la pena farlo. A riguardo è stato molto chiaro il signor Lee su businessinsider.com: “La Coca-Cola è già così economica e ci sono giù così tante cola in giro che non ci sarebbe alcun vantaggio a replicare la formula. Pepsi potrebbe farlo tranquillamente, ma non lo fa perché vuole che il prodotto sia diverso”. In pratica nessuno copia la formula della Coca-Cola per una questione di marchio, che ha un valore molto più alto del prodotto in sé ed è quello che fa davvero la differenza nelle vendite.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.