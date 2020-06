Coronavirus, salgono i contagi a Bologna: quanti sono i casi nel focolaio della Bartolini

25 giugno 2020 a

"Alla Bartolini ci sono 47 dipendenti positivi al tampone per rilevare il Covid-19. Di questi, sei sono sintomatici e 41 asintomatici. La gran parte è asintomatica e non ha problemi. Ci sono soggetti legati a Bartolini, per contatti familiari o di conoscenza: in tutto i positivi sono 17, di questi sono 14 asintomatici e 3 con sintomi. Due persone hanno avuto bisogno di ricovero in ospedale. Ricapitolando, in base agli accertamenti fatti fino ad ora, ci sono: 64 persone positive, due ricoverate in ospedale e 130 contatti stretti dei dipendenti che abbiamo messo in isolamento domiciliare. A casa, in totale, ci sono 192 persone".

A parlare è Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda Usl di Bologna, che ha fatto il punto sul focolaio scoppiato nella sede dell'azienda d trasporti. "Il primo caso è stato rilevato la settimana scorsa - ha aggiunto - oggi abbiamo eseguito, in un altro settore dell'azienda, 190 tamponi".

