Glasgow, accoltellamento: tre morti e un agente ferito nell'hotel usato per ospitare i richiedenti asilo

Paura a Glasgow, dove almeno tre persone sono morte dopo un accoltellamento. Le autorità scozzesi parlano di "grave incidente"che ha costretto agenti armati delle unità antiterrorismo a entrate in azione e isolare l'area del centro. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe avvenuto nell'albergo Park Inn di West George Street, qui tre persone sarebbero state accoltellate a morte su una scalinata, mentre l'assalitore sarebbe stato ucciso dalla polizia. "La situazione in questo momento è sotto controllo", fanno sapere le autorità escludendo pericoli per i cittadini. L'hotel - fanno sapere - era chiuso a causa della pandemia ma veniva utilizzato per ospitare i richiedenti asilo.

Un testimone afferma di aver visto quattro persone portate via in ambulanza. Una delle persone, che secondo il testimone potrebbe essere una vittima dell'attacco, è di origini africane. Nel frattempo, la polizia scozzese ha confermato che nell'incidente è rimasto ferito anche un agente.

