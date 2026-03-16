Ucraina, la guerra si ribalta: "Riconquistati 434 km quadrati", cosa sta succedendo

.Dall'inizio di gennaio 2026, gli ucraini hanno attaccato senza sosta, chiudendo un'operazione nella regione di Dnipropetrovsk con la riconquista di 434 chilometri quadrati di territorio, come annunciato dal presidente Volodymyr Zelensky il 16 marzo. Si tratta del maggiore successo da novembre 2022.Le truppe russe sono ferme da Natale: non hanno espugnato Pokrovsk (sotto assedio dal giugno 2024), bloccate dal gelo (che limita i droni, settore in cui Kiev eccelle con quelli a guida cablata) e dal taglio di Starlink da parte di Elon Musk, che ha paralizzato comunicazioni e sistemi high-tech russi.
Gli ucraini hanno sfruttato la "zona grigia" al confine tra Donetsk e Zaporizhzhia, superando postazioni nemiche (quattro villaggi isolati), avanzando su due direttrici e prendendo il controllo dell'area. Il fronte caldo è ora a Huliapole, cerniera strategica.
Meloni telefona a Zelensky, "unità di vedute tra Europa e Usa": riflessi pesanti sull'IranLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente dell’Ucr...
Gli analisti come il generale australiano Mick Ryan vedono la manovra come preventiva: impedire l'offensiva russa prevista per aprile, tenendo sotto tiro retrovie nemiche e ostacolando accumuli di truppe e mezzi. Kiev non ha abbastanza fanti per colpi decisivi, ma guadagna tempo e pressione.Parallelamente, intensificati raid notturni ucraini colpiscono industrie russe: il 10 marzo, missili Storm Shadow hanno centrato lo stabilimento Kremniy El di Bryansk (componenti per missili). Come riporta Repubblica, sono stati usati ordigni potenti come Flamingo FP5 per danni duraturi a raffinerie e fabbriche. Colpiti anche traghetti per la Crimea via Kerch e moli di Kavkaz; droni arrivano persino a Mosca, nonostante difese contraeree rafforzate.La Russia insiste su Kostiantynivka (sud) e Lyman (nord, dove un contrattacco ucraino ha allontanato la minaccia).