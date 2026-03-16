Ucraina, la guerra si ribalta: "Riconquistati 434 km quadrati", cosa sta succedendo

.Dall'inizio di gennaio 2026, gli ucraini hanno attaccato senza sosta, chiudendo un'operazione nella regione di Dnipropetrovsk con la riconquista di 434 chilometri quadrati di territorio, come annunciato dal presidente Volodymyr Zelensky il 16 marzo. Si tratta del maggiore successo da novembre 2022.Le truppe russe sono ferme da Natale: non hanno espugnato Pokrovsk (sotto assedio dal giugno 2024), bloccate dal gelo (che limita i droni, settore in cui Kiev eccelle con quelli a guida cablata) e dal taglio di Starlink da parte di Elon Musk, che ha paralizzato comunicazioni e sistemi high-tech russi.

Gli ucraini hanno sfruttato la "zona grigia" al confine tra Donetsk e Zaporizhzhia, superando postazioni nemiche (quattro villaggi isolati), avanzando su due direttrici e prendendo il controllo dell'area. Il fronte caldo è ora a Huliapole, cerniera strategica.