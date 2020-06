Donald Trump, l'Iran emette un mandato di arresto per l'uccisione di Soleimani

29 giugno 2020 a

Una vera e propria dichiarazione di guerra quella dell'Iran che ha emesso un mandato di arresto nei confronti di Donald Trump e di altre 30 persone. Nel mirino della repubblica islamica l'uccisione del generale Qassem Soleimani, avvenuta in un raid Usa all'aeroporto di Baghdad il 3 gennaio scorso. Soleimani è stato comandante di un corpo speciale dei Guardiani della rivoluzione (Pasdaran) iraniani che si occupa delle operazioni all'estero e considerato dal presidente americano "il peggiore dei terroristi". E così l'Iran ha chiesto aiuto all’Interpol affinché i responsabili dell'uccisione vengano puniti per "omicidio e terrorismo", dando il via a un inasprimento della tensione tra i due Paesi.

