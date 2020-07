Gratta e Vinci, quando la fortuna fa rabbia: la vittoria multi-milionaria più assurda di tutti i tempi, in questa foto

03 luglio 2020 a

Quando la fortuna è davvero sfacciata. Doppiamente sfacciata. Si parla di Gratta e Vinci, i grattini a cui molti legano i loro sogni di gloria. E nel dettaglio si parla di Mark Clark, 50 anni di Monroe, Michigan, Stati Uniti. Bene, sì dà il caso che si sia portato a casa una vincita da 4 milioni di dollari, il jackpot, lo scorso sabato. Tutto come detto con un semplice grattino. E perché la sfortuna sarebbe doppiamente sfacciata? Presto detto: era la seconda volta, nell'arco di tre anni, in cui intascava 4 milioni di dollari da un Gratta e Vinci. Il primo biglietto fortunato, anzi fortunatissimo, era stato "grattato" nel 2017: altri 4 milioni di dollari (pari a circa 3,5 milioni di euro). Ora, mister Clark, è multimilionario. "Sono veramente entusiasta. Due volte in tre anni. Ho pensato che fosse troppo bello per essere vero. Le possibilità di vincere due volte in così breve tempo sono praticante inesistenti", ha riconosciuto l'uomo interpellato da Abc News. Caso pazzesco, molto più unico che raro, tanto che della sua vicenda si è occupato anche al New York Times.

