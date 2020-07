Donald Trump, il rancore della nipote: "Sociopatico e narcisista a causa del nonno, è una minaccia mondiale"

09 luglio 2020 a

Continuano ad emergere alcuni stralci del libro di Mary Trump che uscirà il 14 luglio. La nipote di Donald Trump è l’unica democratica della famiglia e non nasconde tutto il rancore per lo zio per aver “fatto a pezzi” il padre, morto nel 1981 a soli 42 anni per un infarto causato dall’alcolismo. “Il suo narcisismo è una barriera fragile e inadeguata tra lui e il mondo reale. Non posso permettergli di distruggere il mio Paese. Donald - scrive la nipote - è sopravvissuto perché era funzionale al padre. I sociopatici lo fanno: scelgono le persone che dovranno seguire il loro modo di essere. Donald ha preso da lui il modo di agire senza scrupoli. Poi quando il nonno si è ammalato di Alzheimer non ha trovato di meglio da fare che deriderlo”. Dalla Casa Bianca fanno sapere che “è solo un libro pieno di falsità”, quello scritto dalla psicologa 55enne, che serberebbe ancora rancore per essere stata esclusa dall’eredità di famiglia. Il fratello minore del presidente, Robert Trump, ha intrapreso un’azione legale per bloccare la pubblicazione del libro, che infatti è stata anticipata di due settimane dall’editore, proprio per evitare che subisse lo stop.

