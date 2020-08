Regina Elisabetta, "atto di reggenza" e potere a Carlo. Antonio Caprarica, la bomba e la verità sulla salute

Francesco Fredella 13 agosto 2020 a

"Sua maestà Regina Elisabetta attiverà l’atto di Reggenza. Lo avevo detto e sta accadendo in queste ore. In pratica conserverà solo la corona e passerà tutto a Carlo, non è un’abdicazione": le parole di Antonio Caprarica - storico inviato a Londra per anni al Tg1 e autore di numerosi libri - sono chiarissime. L’ex inviato dall’aplomb anglosassone racconta per filo e per segno quello che sta accadendo a Londra in queste ore in esclusiva a Libero. Ci tiene a precisare: "Elisabetta non è morta. Sta bene. È viva e vegeta, Filippo pure. Lo davano per morto, ma non è affatto così".

Insomma, Caprarica - che è tra i più affidabili cronisti della famiglia Reale - rassicura tutti dopo la fuga di notizie delle ultime ore. Un noto settimanale inglese ha raccontato di un passaggio di testimone tra la Regina e suo figlio Carlo. Tutto già anticipato già da Caprarica. Quindi, la Regina non abdica, ma fa spazio a Carlo. The Queen si ritira a vita privata, conserva la Corona, e si occuperà di suo marito Filippo (che ha quasi 100 anni). Caprarica è autore di molti libri sulla Corona. Tra questi: La regina imperatrice; Intramontabile Elisabetta, Londra infinita. Storie e segreti di una capitale leggendaria e Il romanzo dei Windsor. Chi meglio di lui conosce i segreti del Castello?

