Regina Elisabetta e Filippo di Edimburgo, il ritorno in pubblico del principe: com'è oggi a 99 anni

Il grande ritorno del principe Filippo di Edimburgo in pubblico, in occasione dei suoi 99 anni. La Regina Elisabetta posa insieme al consorte per una foto ufficiale pubblicata sul profilo Instagram dei reali d'Inghilterra: un regalo ai sudditi e uno sberleffo ai corvi in agguato a Buckingham Palace, visto che da mesi in concomitanza con la devastante epidemia di coronavirus in Gran Bretagna si vociferava ora del contagio ora addirittura della morte di Filippo.

Il principe e la Regina, sposati da 72 anni, vivranno il compleanno in isolamento, proprio per non correre inutili rischi sanitari vista l'età avanzata dei coniugi, e festeggeranno con una serie di videochiamate con i familiari, utili anche per evitare l'imbarazzante rendez-vous tra Meghan Markle e Harry con Carlo, William, Kate Middleton e il resto dei parenti dopo il burrascoso "divorzio" dalla Corona voluti dai duchi di Sussex. In ogni caso, Filippi ci sarà e si farà una risata alla faccia di chi un giorno sì e l'altro pure annuncia la sua dipartita.

