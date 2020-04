Meghan Markle, lo sfogo sulla regina Elisabetta: "Io, umiliata e mai difesa. Se fosse successo a Kate Middleton..."

29 aprile 2020 a

Meghan Markle sarebbe furiosa con la regina Elisabetta per il trattamento riservatole dalla famiglia reale. Secondo le fonti del Daily Mail, la moglie del principe Harry avrebbe espresso la propria frustrazione ad un’amica: se i tabloid inglesi avessero trattato Kate Middleton come hanno trattato lei, Meghan è convinta che Buckingham Palace sarebbe prontamente intervenuto per porre fine a tutto. “Sarebbero state apportate modifiche - si legge sul Daily Mail - se sua cognata avesse subito le stesse umiliazioni che ha subito lei. Meghan ha detto che nessuno dovrebbe essere soppresso dell’annuncio (zero rapporti con la stampa inglese, ndr). Tutti sapevano cosa pensava Harry dei tabloid. Se Kate fosse stata criticata, nessuno l’avrebbe tollerato”.

