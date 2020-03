Regina Elisabetta, l'operazione per salvarla dal coronavirus. L'indiscrezione da Buckingham Palace

28 marzo 2020 a

Nel Regno Unito è partita l'"Operazione salvare la regina" dal coronavirus. Elisabetta II, 94 anni il mese prossimo, da 70 sul trono, è stata isolata per risparmiarla dal contagio che colpisce soprattutto gli anziani. Il piano prevede il trasferimento nel castello di Windosr con il personale a suo servizio ridotto ai minimi termini.