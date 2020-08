Melania Trump, indiscrezione clamorosa: "Una discarica. non ci metto piede". Niente Casa Bianca, schiaffo agli Obama

29 agosto 2020 a

a

a

"Una discarica". Sarebbe stato questo il poco tenero giudizio di Melania Trump una volta visto di persona il bagno della Casa Bianca lasciatole in eredità dalla famiglia Obama. Dagospia rilancia le anteprime del libro di imminente uscita di Stephanie Winston, ex consigliera della First Lady. Secondo la gola profonda, la moglie di Donald Trump "si è rifiutata di trasferirsi a Washington DC fino a quando la Casa Bianca non è stata completamente ridisegnata e rinnovata".

"Ancora ignoti i vandali". Melania Trump presa di mira: il gesto da non credere nella sua città natale

Melania avrebbe dato un'occhiata alla sua camera da letto e al bagno, chiedendo subito una nuova doccia e servizi igienici. "Non era disposta a usare lo stesso bagno degli Obama o di chiunque altro, non avrebbe avuto importanza se si trattava della regina d'Inghilterra". Per questo Melania ha voluto fa ridipingere e ridecorare tutti gli ambienti del sontuoso appartamento presidenziale, rendendolo praticamente nuovo di zecca. "Lei è la moglie del presidente e non si aspettava di doversi accontentare di roba usata e di seconda mano".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.